PlayStation VR2 ha buone chance di vendere più del precedente visore, secondo Sony

Per Hiroki Totoki, il CFO di Sony, PlayStation VR2, il visore di PS5 lanciato a fine febbraio, ha "buone chance" di superare le vendite del suo predecessore, che dal lancio avvenuto a ottobre del 2016 alla fine del 2019 aveva raggiunto quota 5 milioni di unità acquistate, secondo i dati ufficiali diramati dalla compagnia giapponese.

Totoki lo ha dichiarato in occasione del Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, nel parlare del lancio di PlayStation VR2, che a quanto pare si è rivelato positivo.

"Siamo molto felici del lancio di PlayStation VR2 su PS5", ha detto Totoki. "Abbiamo venduto più di 5 milioni di unità di PlayStation VR1, e credo che abbiamo buone chance di superare quel numero con PlayStation VR2."

PlayStation VR2

Totoki ha aggiunto che il mercato della realtà virtuale potrebbe rivelarsi uno di quelli che registrerà la crescita maggiore nel segmento dei media e l'intrattenimento nella prima metà di questa decade e che se ciò si dimostrasse vero potrebbe portare a maggiori investimenti nello sviluppo di tecnologie in questo campo.

PlayStation VR2 è disponibile nei negozi al prezzo di 599,99 euro e in bundle con Horizon Call of the Mountain a 649,99 euro. Proprio il prezzo è stato uno degli elementi più discussi del visore, per quanto giustificato dalla tecnologia inclusa, come spiegato anche nella nostra recensione del visore di PS5.