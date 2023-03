Resident Evil 4 Remake: le recensioni arriveranno la prossima settimana

Le recensioni di Resident Evil 4 Remake andranno online nella seconda metà della prossima settimana. Lo ha rivelato Metacritic con un post su Twitter.

Di conseguenza i primi giudizi della critica internazionale dovrebbero apparire in rete una settimana prima o poco meno il lancio ufficiale, che ricordiamo è fissato per il 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC e PS4. Insomma, tutto il tempo necessario per farvi un'idea sul lavoro svolto da Capcom sul rifacimento del quarto capitolo.

Tra l'altro Resident Evil 4 Remake sarà tra i protagonisti del Capcom Spotlight che si svolgerà giovedì 9 marzo alle 23:30 italiane, dove per l'occasione probabilmente verrà svelata la data di uscita della demo gratuita o magari la pubblicazione immediata della stessa.

Interessante notare che la stragrande maggioranza di chi ha commentato il tweet qui sopra si aspetta un metascore, ovvero la media dei voti delle recensioni di Metacritic, superiore al novanta, quindi molto elevata, segno che le aspettative sono altissime per questo rifacimento.

Ne approfittiamo per porvi la stessa domanda: che media voti vi aspettate per Resident Evil 4 Remake?