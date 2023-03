Capcom Spotlight, evento il 9 marzo con Resident Evil 4, Monster Hunter Rise e non solo

Un nuovo Capcom Spotlight è stato annunciato per il 9 marzo alle 23.30 ora italiana, anticipato da un pre-show che partirà 20 minuti prima. Durante lo streaming si parlerà di Resident Evil 4 e Monster Hunter Rise, ma non solo.

La casa giapponese ci aggiornerà infatti su Exoprimal, che forse sarà protagonista di una beta pubblica a breve, Mega Man Battle Network Legacy Collection e Ghost Trick: Detective Fantasma, una delle più grandi e meno conosciute avventure di Capcom, che farà il proprio ritorno sulle attuali piattaforme.

Naturalmente tutti gli occhi saranno puntati su Resident Evil 4, che abbiamo visto in anteprima nei giorni scorsi e che si pone senza dubbio come uno dei giochi più attesi dell'anno, vista la qualità espressa nelle presentazioni del remake finora.

In attesa degli eventi estivi, insomma, Capcom si prepara a consolidare la propria line-up con la concretezza che da sempre la contraddistingue, e chissà se non ci sia spazio anche per qualche sorpresa.