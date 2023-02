Exoprimal: una beta pubblica sembra sia comparsa sul PlayStation Store

In attesa di informazioni ufficiali, sembra che qualcosa si stia muovendo, su Exoprimal, all'interno del PlayStation Store, con file relativi a una beta aperta che sono stati rilevati nel database della piattaforma Sony, facendo pensare a un suo prossimo arrivo.

Exoprimal è il nuovo action sparatutto di Capcom, caratterizzato da una particolare ambientazione fantascientifica che mischia un futuro post-apocalittico e ipertecnologico a invasioni di dinosauri da guerra, con orde di creature da abbattere prima che conquistino la superficie del pianeta.

Il gioco è previsto uscire nel 2023 ma non ha ancora una data d'uscita precisa, tuttavia sembra ci sia una beta aperta in arrivo: come riportato dall'account Twitter "PSN Releases", che si occupa di scandagliare il database del PlayStation Network per poter anticipare eventuali uscite digitali, sembra sia comparsa una open beta legata a Exoprimal.



Identificata con il codice CUSA36597, secondo la fonte si tratta di una beta aperta e pubblica di Exoprimal, che dovrebbe dunque essere lanciata fra poco consentendo a tutti di poter provare in anticipo il gioco Capcom. Verosimilmente, questo potrebbe voler dire anche che l'uscita del titolo non è lontana, considerando che una beta aperta dà già l'idea di un gioco piuttosto completo, in termini di sistemi.

In effetti, il gioco è stato classificato dall'ESRB proprio questa settimana, indicando forse che la procedura verso il rilascio definitivo è a buon punto. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di informazioni da parte di Capcom, ricordando anche il nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2022.