Exoprimal: un nuovo trailer e immagini dal Tokyo Game Show 2022

In occasione del Tokyo Game Show 2022, Capcom ha presentato un nuovo trailer e immagini di Exoprimal, il frenetico action a squadre a base di dinosauri in arrivo nel corso del 2023.

Intitolato "Story Trailer", il filmato si concentra sulla trama e i personaggi di Exoprimal.

"La storia di Ace inizia nel 2043, dopo che le epidemie di dinosauri hanno inghiottito il globo. L'aereo che trasportava la loro unità Exofighter, gli Hammerheads, si schianta sull'isola di Bikitoa. Lì, sono costretti a competere contro orde di dinosauri e squadre di compagni Exofighter nei wargame ospitati dall'A.I. Leviatano. Tuttavia, non tutti sull'isola sono necessariamente nemici. Gli Hammerhead ricevono aiuto da un pilota noto come Magnum, che condivide le sue conoscenze sulla situazione mortale in cui si trovano. Forse lavorando insieme possono trovare un modo per sopravvivere e scappare", recita la sinossi.

Il filmato presenta due nuovi dinosauri: il dilofosauro sputatore di veleno e il carnotauro, un'enorme bestia che si lancia a capofitto in mischia con le sue corna brutali. Per affrontare queste minacce i giocatori sfrutteranno una vasta gamma di armature da combattimento, ognuna dotata di caratteristiche differenti. In particolare ieri Capcom ha presentato la Skywave, un Exosuit di tipo supporto che può volare, curare gli alleati e ostacolare le manovre avversarie, e il modello Tank, può difendersi dagli assalti da tutti i lati, prima di scatenare potenti contrattacchi con la sua katana, Kiri-Ichimonji.

Nelle immagini possiamo vedere anche la personalizzazione estetica del nostro avatar virtuale e delle Exosuit, di cui potremo anche modificare le statistiche tramite accessori e componenti vari. I Module, ad esempio, garantiscono bonus come velocità di ricarica più elevata, mentre i Rig forniscono abilità extra, come il Blade Rig che equipaggia degli shuriken paralizzanti elettromagnetici.

Exoprimal è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC, con il lancio previsto nel corso del 2023.