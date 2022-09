Like a Dragon: Ishin, provato al TGS l'atteso remake!

Per molti fan della serie Yakuza (che dobbiamo abituarci a chiamare Like a Dragon d'ora in poi), l'annuncio di questi giorni sembra ancora impossibile. Ryu Ga Gotoku Ishin!, episodio spin-off ambientato nell'antico Giappone e a lungo desiderato dagli appassionati in Occidente, sta finalmente per lasciare i confini giapponesi. Lo farà addirittura con un remake che ammoderna l'originale con una nuova grafica, nuovi contenuti e un'esperienza di gioco al passo coi tempi. Se l'operazione vi ricorda quella dei due Yakuza Kiwami, avete fatto centro, tant'è che in Giappone il gioco si intitolerà Ishin Kiwami (dove, ricordiamolo, kiwami si può tradurre dal giapponese come "la versione migliore").

Se a febbraio potremo mettere le mani su Like a Dragon: Ishin!, il merito è anche e soprattutto di giochi di successo come Ghost of Tsushima e Sekiro: Shadows Die Twice: "Per anni eravamo convinti che un gioco ambientato nell'antico Giappone non aveva speranze di vendere nei mercati occidentali", ci ha raccontato durante la nostra prova di Like a Dragon: Ishin! al Tokyo Game Show 2022 il nuovo responsabile del Ryu Ga Gotoku Studio, Masayoshi Yokoyama. "Poi però sono usciti giochi come Ghost of Tsushima e Sekiro che hanno avuto un'ottima accoglienza, e questo ci ha fatto cambiare idea, convincendoci che Ishin potesse vendere bene".

Per un'enorme fetta di vecchi e nuovi appassionati della serie, Like a Dragon: Ishin! sarà a tutti gli effetti un gioco inedito, un'avventura per certi versi familiare ma per altri parecchio anomala, e che arriverà anche localizzato con sottotitoli in italiano.