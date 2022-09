Like a Dragon: Ishin! avrà i sottotitoli in italiano, rivela Steam

Like a Dragon: Ishin! avrà i sottotitoli in italiano, stando alle informazioni pubblicate sulla pagina Steam del remake. Non è invece ancora chiaro se oltre al parlato in giapponese ci sarà anche quello in inglese.

Presentato con trailer esteso e data di uscita al TGS 2022, Like a Dragon: Ishin! è il rifacimento di uno spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale, pubblicato nel 2014 ma mai distribuito al di fuori dei confini nipponici.

"Nella Kyoto del 1860 regna l'iniquità e, nel tentativo di ottenere giustizia, un samurai cambierà il corso della storia", recita la sinossi del gioco. "Impugna la spada di Sakamoto Ryoma ed esplora Kyoto alla ricerca dell'assassino di tuo padre, per scagionarti dall'omicidio di cui sei stato incolpato ingiustamente e ripristinare il tuo onore."

"Allo stesso tempo, porrai fine all'era dei samurai e cambierai per sempre il futuro del Giappone. Sguaina la spada, carica il revolver e partecipa alla rivoluzione in quest'avventura storica che solo i creatori di Yakuza: Like a Dragon avrebbero potuto produrre."