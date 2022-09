Gotham Knights, video diario dedicato alla Harley Quinn del gioco

Harley Quinn è protagonista del nuovo video diario di Gotham Knights, in cui gli sviluppatori del gioco spiegano il modo in cui hanno approcciato il celebre personaggio, cercando di renderlo in maniera diversa dal solito.

Nel video di gameplay di Gotham Knights con la battaglia contro Harley Quinn abbiamo potuto vedere la scaltra criminale in azione, e il creative director Patrick Redding ha spiegato che si tratta di una Harley più matura e consapevole, dunque ancora più pericolosa.

Il team di sviluppo ha scelto i villain di Gotham Knights non solo sulla base della loro riconoscibilità, ma anche del loro rapporto con Batman: si tratta di personaggi che in assenza dell'Uomo Pipistrello cominciano a chiedersi quale sia il loro ruolo nel mondo.

Nel caso di Harley Quinn, ha detto Redding, la scomparsa del Cavaliere Oscuro ha spinto la donna a diventare indipendente, a scegliere da sola la propria strada e a nutrire ambizioni sostanzialmente maggiori rispetto al passato.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 21 ottobre, nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.