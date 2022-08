Gotham Knights: video gameplay da 7 minuti mostra la battaglia contro Harley Quinn

IGN USA ha condiviso un nuovo video gameplay di Gotham Knights che ci permette di vedere in azione la battaglia tra il nostro personaggio (Nightwing in questo caso) e Harley Quinn, famosa super cattiva della saga DC. Ovviamente il video contiene spoiler sul gioco, quindi guardatelo solo se non vi preoccupano anticipazioni sulla trama e sul gameplay.

Gotham Knights propone una storia originale all'interno di Gotham City. Batman è morto e ora il dovere di sorvegliare la città e sconfiggere i super cattivi è in mano alla "Batfamiglia". I personaggi disponibili sono Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Ogni eroe ha un proprio set di capacità uniche, così come un modo personale per spostarsi all'interno della città. Il giocatore potrà decidere quali personaggi controllare liberamente, giocando anche in cooperativa con altri giocatori.

La trama di Gotham Knights ruoterà attorno alla Corte dei Gufi, un'organizzazione criminale segreta. Questo non significa però che non appariranno anche altri cattivi, come ad esempio Harley Quinn. Nel video vediamo che la donna utilizza il suo tipico martello, all'interno di piroette ed esplosioni: la cattiva dispone infatti di esplosivi che può posizionare a terra per metterci in difficoltà.

Vi ricordiamo che Gotham Knights è in arrivo il 21 ottobre 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Ecco infine un video diario dedicato all'albero delle abilità per approfondire la vostra conoscenza del gioco.