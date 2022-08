Wanted: Dead, video gameplay da 15 minuti dalla Gamescom 2022

IGN Japan ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato alla demo di Colonia di Wanted: Dead. Il gioco è in fiera alla Gamescom 2022 e questo ci permette di vedere circa 15 minuti di gameplay senza tagli e farci un'idea del funzionamento del videogame.

Wanted: Dead è un gioco ispirato a titoli d'azione come Devil May Cry, Bayonetta, Ninja Gaiden e Metal Gear Rising: Revengeance; inoltre, fonde anche meccaniche da sparatutto, nel mezzo degli scontri corpo a corpo. Non manca poi un sistema per tagliare parti del corpo dei nemici.

I giocatori prendono il controllo di Lt. Hannah Stone e l'ambientazione è Hong Kong, o per meglio dire una sua versione cyberpunk oscura e pericolosa. Stone è il capo della divisione Zombie Squad, un team d'élite che lavora fuori dalla normale area di competenza della polizia. I giocatori di Wanted: Dead potranno utilizzare numerose abilità di combattimento, combinando vari stili. Il gioco offre anche sequenze al rallentatore e la possibilità di dare ordini ai compagni di battaglia. Tagliando le parti del corpo dei nemici questi agiranno in modo diverso.

Ricordiamo infine che Wanted: Dead è stato da poco rimandato: non ce la farà per la fine del 2022.