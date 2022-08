Wanted Dead: data di uscita rimandata, non ce la farà per la fine del 2022

Wanted Dead non ce la farà per il 2022. Il gioco d'azione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S è stato rimandato. La nuova data di uscita è il 14 febbraio 2023.

L'annuncio della data di uscita è stato fatto tramite un nuovo trailer, che potete vedere poco sotto. Wanted Dead è sviluppato da Soleil (Ninjala, Valkyrie Elysium, Naruto to Boruto Shinobi Striker): si tratta di un team formato da autori di Ninja Gaiden e Dead or Alive. Sarà pubblicato da 110 Industries. Si tratta di un gioco d'azione che fonde sparatutto in terza persona e combattimenti corpo a corpo con varie mosse e colpi speciali.

Wanted Dead segue le vicende dell'Unità Zombie, una squadra d'élite della polizia di Hong Kong in missione per scoprire un'importante cospirazione aziendale. Nel gioco vesti i panni del tenente Hannah Stone, una poliziotta in stile hardboiled di Hong Kong, e affronti mercenari, membri di bande e contractor militari privati in una avventura dallo stile cyberpunk.

Wanted Dead si aggiunge così alla lunga lista dei giochi rimandati. In questo la data di uscita non è troppo lontana, visto che era inizialmente previsto per il terzo trimestre del 2022. Si tratta tecnicamente di un mese e mezzo di ritardo, circa.

Ecco infine il trailer gameplay dall'SXSW di Wanted Dead.