PlayStation: gioco online gratuito senza PS Plus per due giorni, le date indicate da Sony

Sony Interactive Entertainment ha svelato che sarà presto possibile giocare online su PlayStation in modo completamente gratuito senza PS Plus per due giorni: le date da segnarsi sul calendario sono il 27 e 28 agosto 2022.

Questo significa che sarà possibile provare le modalità online di giochi PS4 e PS5 senza aver bisogno di essere iscritti a PS Plus. Precisiamo che questo non significa che si avrà accesso ad altri bonus dell'abbonamento, come giochi gratuiti, sconti e contenuti esclusivi.

Come potete vedere, l'annuncio è stato dato tramite Twitter. PlayStation Europe scrive: "Godetevi le modalità online multigiocatore nei vostri giochi PS4 e PS5 preferiti senza l'abbonamento PlayStation Plus durante il Weekend Multiplayer Online, attivo il 27 e 28 agosto".

Per poter giocare alle modalità multigiocatore dei videogiochi è ovviamente necessario possedere tale videogiochi. I free to play non hanno bisogno di PS Plus per essere eseguiti online, quindi non vi è alcuna differenza rispetto al solito.

Diteci, avete intenzione di sfruttare questi due giorni di gioco gratuito per provare qualche modalità multigiocatore online oppure per ottenere qualche trofeo esclusivo di modalità online dei vostri giochi PlayStation preferiti?

Vi ricordiamo infine che sono ancora disponibili i giochi PS Plus di agosto 2022.