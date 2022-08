PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi per PS5 e PS4 di agosto 2022 disponibili da oggi

I nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di agosto 2022 da oggi sono disponibili per il download per tutti gli abbonati al servizio di Sony.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, ecco le novità in arrivo per il catalogo di PS Plus Extra e Premium questo mese:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Metro Exodus

Dead by Daylight

Ghost Recon: Wildlands

Trials of Mana

Everspace

Uno

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Busnax

Le nuove aggiunte di agosto 2022 per i livelli Extra e Premium di PlayStation Plus includono ben tre giochi della saga di Yakuza, che rappresentano tra l'altro il punto di partenza ideale per chi non ha mai vestito prima i panni di Kazuma Kiryu. Yakuza 0 infatti è un prequel cronologicamente ambientato anni prima l'inizio della serie, mentre Yakuza Kiwami e Kiwami 2 sono i remake dei primi due giochi della serie realizzati con l'ausilio del Dragon Engine.

Metro Exodus, invece, è l'apprezzato sparatutto narrativo in prima persona di 4A Games che combina combattimenti letali, furtività e survival horror in un mondo post-apocalittico ricco di fascino. Ad arricchire l'offerta di questo mese di Extra e Premium troviamo anche il multiplayer horror asimmetrico di Dead by Daylight, il colorato Bugsnax, Ghost Recon Wildlands di Ubisoft, di recente arrivato anche nell'Xbox Game Pass, e il remake del JRPG Trials of Mana.

Che ne pensate delle novità di agosto 2022 per PlayStation Plus Extra e Premium? C'è qualche gioco che vi interessa particolarmente?