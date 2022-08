Xbox Game Pass, agosto 2022: i primi giochi del mese per gli abbonati

Arriviamo ad agosto 2022 ed entriamo nel vivo dell'estate, ma Xbox Game Pass continua comunque con il suo ritmo di sempre, anche in questi mesi solitamente più propensi ad altro che non ai videogiochi. Le uscite interessanti non mancano, nonostante si tratti di un altro mese senza produzioni first party di particolare rilievo, con gli Xbox Game Studios tutti impegnati in progetti ancora piuttosto lontani. Grounded in versione completa sarà il primo ad arrivare tra questi, ma si parla comunque della fine di settembre, nel frattempo possiamo comunque attenderci una buona quantità di novità tra indie e accordi specifici con i third party per il catalogo del Game Pass, che comunque continua a proporre novità a ritmo notevole.

Bisogna anche prendere atto della maggiore attenzione che Microsoft sta dedicando, evidentemente, all'utenza PC da un po' di tempo a questa parte: anche in questa prima mandata di agosto, quasi la metà dei nuovi giochi introdotti (e peraltro alcuni dei più interessanti) appartiene al catalogo PC, dimostrando dunque una tendenza nettamente diversa rispetto a quanto abbiamo visto inizialmente su Game Pass. In ogni caso, anche questa prima ondata di titoli per gli abbonati presenta una notevole varietà di esperienze per tutti i gusti, ricordando che si tratta solo della prima parte del mese, mentre per la seconda metà sappiamo già che sono in arrivo Midnight Fight Express e l'interessantissimo Immortality. Facciamo dunque la consueta panoramica sulla prima metà di agosto.