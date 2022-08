Diablo 4: trapelano immagini e dettagli dall'Alpha grazie a dei leak

Nelle ultime ore sono emersi online dettagli e immagini dell'Alpha di Diablo 4, che attualmente stanno provando una ristretta cerchia di giocatori.

Alcuni giorni fa, Jason Schreier aveva affermato che sono iniziati i primi test di Diablo 4 per "amici e parenti" e che le prime impressioni sono positive. A quanto pare non è stato necessario attendere a lungo prima che di vedere le prime informazioni trapelare in rete.

Il materiale leakato include un brevissimo video che mostra il menu iniziale e la selezione del personaggio. Le immagini invece mostrano la personalizzazione del Barbaro, con i giocatori che potranno modificare, sesso, carnagione e altri dettagli secondari come i tatuaggi.

Vediamo anche le opzioni legate ai tutorial e i livelli di difficoltà. Nel primo caso i giocatori possono scegliere se avere spiegazioni più o meno approfondite. Mentre per quanto riguarda i livelli di difficoltà, nell'Alpha di Diablo 4 si può scegliere tra "Adventurer - World Tier 1" e "Veteran - World Tier 2", con il primo che come è possibile intuire è maggiormente indicato per i nuovi giocatori o per coloro che cercano un'esperienza più accessibile, mentre con il secondo i nemici sono più forti, ma in compenso bottino, oro e punti esperienza saranno maggiori. Per coloro in cerca di pane per i loro denti inoltre è presente anche la modalità Hardcore con permadeath per il personaggio.





Potremo testare con mano tutte queste funzioni nella beta Diablo 4, a cui potrete registrarvi a questo indirizzo. Il client è già apparso su Battle.net e nel database del PlayStation Store, segno che probabilmente non dovremo attendere ancora a lungo.