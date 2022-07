Diablo 4: la beta potrebbe iniziare a breve, il client è stato avvistato su Battle.net

Come notato da alcuni utenti particolarmente attenti ai dettagli, il client della beta di Diablo 4 è stato aggiunto tra i file del launcher di Battle.net, suggerendo che la fase di testing potrebbe iniziare nel giro di poche settimane, se non addirittura giorni.

Come riporta il portale Wowhead, i nuovi dati introdotti nel launcher di Battle.net sembrerebbero confermare l'aggiunta del client della beta. Ovviamente per il momento non c'è nulla da scaricare, ma evidentemente Blizzard sta ultimando i preparativi per una fase di testing.

Ci sono buone probabilità che i giocatori non dovranno attendere a lungo per provare Diablo 4. In passato i file di alpha e beta dei giochi Blizzard infatti sono stati avvistati pochi giorni prima del loro inizio. Ad esempio, lo scorso 10 luglio è stato individuato il client dell'alpha di World of Warcraft: Dragonflight, che successivamente ha aperto i battenti il 15 luglio, ovvero solo cinque giorni dopo.

Per il momento non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Blizzard. Le registrazioni alla beta di Diablo 4 sono state aperte lo scorso mese per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non vi siete iscritti potrete farlo a questo indirizzo.