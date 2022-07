Gears 6 in sviluppo, The Coalition assume per il gioco su Xbox Series X|S

Gears 6, o Gears of War 6, è evidentemente in sviluppo presso The Coalition, come in verità si suppone ormai da diverso tempo, ma alcuni annunci di lavoro forniscono ulteriore conferma della questione menzionando precisamente il titolo.

In particolare, il team interno a Xbox Game Studios ha pubblicato alcuni annunci di lavoro come Lead Mission Designer e Motion Capture Technician, da applicare a "Gears of War".

Gears 6, un annuncio di lavoro collegato

Sebbene non venga menzionato precisamente il sesto capitolo, è chiaro che si tratta di Gears 6, o come verrà chiamato il nuovo gioco nella serie.

I lavori in corso presso The Coalition rimangono misteriosi: da tempo si parla di una nuova proprietà intellettuale in sviluppo presso il team ma anche di Gears 6, il cui arrivo in futuro sembra quasi scontato, vista l'importanza della serie nella lineup Xbox.

D'altra parte, The Coalition è un team specializzato in Unreal Engine, essendo derivato da parte di Epic Games, dunque ha probabilmente trascorso gli ultimi anni a studiare e raffinare l'uso di Unreal Engine 5, come dimostra anche la demo tecnica mostrata tempo fa. È molto probabile che i nuovi giochi in sviluppo siano basati proprio sul nuovo motore grafico, rappresentando dunque dei notevoli passi avanti sul fronte tecnologico, ma ci sarà forse da aspettare ancora un po' di tempo prima di poterli vedere.