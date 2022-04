Unreal Engine 5, la nuova tech demo di The Coalition fa paura: ecco il video

The Coalition ha presentato all'evento The State of Unreal 2022 una nuova tech demo realizzata utilizzando il potente Unreal Engine 5, e come si può vedere nel video qui sopra il risultato fa paura.

Come annunciato da Epic Games, Unreal Engine 5 è disponibile da oggi insieme a Lyra, un gioco liberamente modificabile, ma non sono mancate le rivelazioni clamorose nel corso dello streaming e la demo si è posta come uno dei momenti più importanti dello showcase.

Intitolata The Cavern, la sequenza dura poco meno di due minuti ed è appunto ambientata in una caverna, anche se le prime fasi del filmato illustrano lo scenario dall'esterno, con un focus poi sul protagonista.

L'uomo, equipaggiato con una misteriosa armatura, si ritrova da solo, al buio, e impugna un cristallo che reagisce alla presenza di uno strano fumo nero, che pare possedere una propria personalità.

Dal punto di vista tecnico, la demo sfrutta tutte le caratteristiche dell'Unreal Engine 5 e mette dunque in mostra una grafica straordinaria per dettaglio, qualità, illuminazione ed effettistica: un assaggio di ciò che ci attendere in Gears 6?