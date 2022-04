Tomb Raider: il prossimo capitolo sarà mosso dall'Unreal Engine 5

Crystal Dynamics ha annunciato che il prossimo Tomb Raider sarà mosso dall'Unreal Engine 5. L'occasione per farlo è stato il The State of Unreal 2022, evento in cui è stato annunciato il lancio della versione 1.0 del nuovo engine di Epic Games.

Purtroppo non sono stati svelati dettagli in merito, quindi è impossibile capire a che punto si trovi il progetto. La software house si è detta ansiosa di mostrarlo, ma per l'occasione non ha fatto trapelare assolutamente nulla, quindi è davvero difficile dare indicazioni, anche di massima.

L'unica certezza è che attualmente Crystal Dynamics è impegnata su più fronti. Da una parte sta lavorando al nuovo Tomb Raider e dall'altra sta aiutando The Initiative a sviluppare il nuovo Perfect Dark, come annunciato in passato.

Cosa attenderci dal nuovo Tomb Raider? Difficile dirlo. Probabilmente sarà un reboot completo che abbandonerà quanto visto nell'ultima trilogia, anche se non sappiamo la direzione presa dal team di sviluppo.