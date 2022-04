Unreal Engine 5 è disponibile da oggi insieme a Lyra, un gioco liberamente modificabile

Nel corso dell'evento The State of Unreal 2022 Epic Games ha annunciato che Unreal Engine 5 è disponibile per tutti gli sviluppatori. Finora il potente framework era scaricabile in versione beta, ma ora è stata lanciata la versione 1.0, quindi più stabile e con funzioni avanzate. Annunciato anche Lyra, un gioco liberamente modificabile pensato appositamente come tutorial della nuova versione dell'engine.

Per scaricare l'Unreal Engine 5 basta cliccare sulla sua pagina ufficiale e seguire le istruzioni. Considerate che si tratta di uno dei motori più usati al mondo, se non il più utilizzato in assoluto, quindi si può contare su moltissima documentazione per imparare a usarlo.

Interessante anche il fatto che Epic Games abbia deciso di lanciare un vero e proprio gioco per consentire agli sviluppatori di sperimentare il potenziale di Unreal Engine 5. Proprio Lyra è stato utilizzato durante la presentazione per spiegare alcune delle nuove caratteristiche introdotte nel pacchetto. Volendo ci si può anche giocare, ma non è necessariamente questo il suo obiettivo.