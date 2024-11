Roma è stata ricreata con un tech demo per Unreal Engine 5.4 che potete scaricare e provare

La tecnologia avanza e gli artisti la sfruttano per ottenere risultati sempre migliori. Ora, ad esempio, possiamo vedere che Scans Factory (un team di artisti 3D specializzati in fotogrammetria) ha creato una tech demo per Unreal Engine 5.4, che mostra Roma (la nostra, non una delle altre in giro per il mondo). Questa tech demo è disponibile per il download. Potrete quindi eseguirla e ammirarne la splendida grafica sul vostro PC.

La demo ha una dimensione di 5,5 GB e può essere scaricata da questo link.