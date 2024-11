Un gioco Disney esclusivo per l'Asia potrebbe essere in arrivo anche in occidente

Disney Music Parade -Encore- è attualmente un'esclusiva per Nintendo Switch e confermato solo per l'Asia . Ora, però, pare che la versione occidentale stia per essere annunciata, visto che il gioco è stato classificato dall'ESRB (ovvero l'ente di classificazione del Nord America, simile al nostro PEGI).

I dettagli dalla classificazione dell'ESRB

La descrizione di ESRB dice che Disney Music Parade -Encore- è "un gioco ritmico in cui i giocatori seguono le richieste sullo schermo a tempo di musica. Di tanto in tanto vengono riprodotti in sottofondo brevi spezzoni di film Disney. Alcuni di questi filmati includono lievi episodi di violenza (ad esempio, un personaggio colpito da una freccia infuocata, un personaggio che prende a calci un'altra persona)".

Il rating finale dell'ESRB è un comprensibile "E for Everyone" che si traduce di norma in un PEGI 3. Se siete in cerca di altri giochi di Disney, allora dovreste dare una occhiata alla nostra recensione di Disney Pixel RPG.