In futuro i giochi di Square Enix saranno su Xbox insieme alle altre versioni? Yoshida dà una risposta decisa

Square Enix, negli ultimi anni, non è stata una grande fan di Xbox o, perlomeno, non si è particolarmente preoccupata di supportare la piattaforma di Microsoft. L'editore giapponese ha infatti dato priorità a giochi per PlayStation, PC e Nintendo Switch (oltre che l'ovvio mobile), con anche vari titoli esclusivi.

Alcuni dei giochi di Square Enix più importanti dell'attuale generazione non sono ancora arrivati su Xbox (ad esempio Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Remake e Rebirth), ad esempio.

In futuro, però, questo non dovrebbe più accadere, visto che Square Enix pare intenzionata a pubblicare tutti i propri giochi su Xbox in contemporanea con le altre piattaforme.