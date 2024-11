Call of Duty: Black Ops 6 aveva un problema questo fine settimana, ma in realtà è una buona notizia

Call of Duty punta quasi totalmente sulle modalità multigiocatore per tenere con sé quanti più giocatori possibili sul lungo termine e uno dei modi per invogliare gli utenti a giocare molto è dare il via a eventi speciali, ad esempio dando punti esperienza doppi. Purtroppo alle volte dei problemi impediscono di usufruire di questi benefici nel modo corretto.

Questo è quanto accaduto nel corso di questo fine settimana con Call of Duty Black Ops 6. Per fortuna il tutto è stato risolto, ma Treyarch - sviluppatore principale di questo capitolo - ha deciso di scusarsi con i giocatori aumentando la durata dell'evento dei punti esperienza doppi.

La comunicazione è arrivata tramite Twitter, che potete trovare poco sotto con traduzione in italiano.