Dopo l'acquisizione di Microsoft, Activison deve cambiare come sviluppa Call of Duty? L'editore risponde

Microsoft e la sua divisione videoludica hanno pian piano acquisito vari sviluppatori ed editori. Come ben sapete, l'acquisizione più grande è quella di Activision Blizzard , che include molteplici team e franchise e in particolar modo quelli di Call of Duty .

Come Activision sviluppa i Call of Duty

Activision ha affermato che la struttura di sviluppo di Call of Duty non è cambiata sotto Microsoft. Ricordiamo che ci sono fino a 15 studi di sviluppi attivi sul franchise FPS, tra team principali e di supporto che lavorano su ogni capitolo anno dopo anno.

Da tempo, Activision si avvale di svariati team che lavorano per almeno due o tre anni al proprio capitolo e si danno così il cambio di anno in anno per la pubblicazione del nuovo gioco. Matt Cox, vicepresidente senior e direttore generale di Call of Duty presso Activision, ha affermato che nulla di tutto questo è cambiato.

"Se guardiamo a Treyarch e Raven, hanno una storia di collaborazione con il franchise di Black Ops che risale al 2010", ha aggiunto Cox. "Si ha questa storia con le persone con cui si lavora, e questo alla fine si vede quando si arriva al prodotto finito dal punto di vista del publishing e del go-to-market".

Considerando che Call of Duty è un successo enorme (e Activision ha appena svelato quante centinaia di milioni di copie ha venduto la saga), è credibile che Microsoft non senta il bisogno di mettere le mani sul sistema di produzione dei giochi.