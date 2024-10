Quanto ha venduto l'intera serie di Call of Duty fino ad oggi? Activision svela i notevoli numeri

In altre parole, i milioni e milioni di unità venduti si accumulano regolarmente ogni autunno per un risultato finale che sarà certamente grande. Quanto grande? A rivelarlo è Activision stessa, l'editore dell'IP e ora parte di Microsoft Gaming.

Il franchise di Call of Duty è un successo, come ben sappiamo. Ogni capitolo vende milioni e milioni di copie. Sebbene i singoli giochi non siano tra i più venduti della storia dei videogiochi (opere come Minecraft e GTA 5 salutano dall'alto) la serie di sparatutto ha il vantaggio di vendere ogni anno un nuovo capitolo.

Quanto ha venduto Call of Duty fino ad oggi

Activision ha annunciato che il franchise di Call of Duty ha superato i 500 milioni di unità vendute in tutto il mondo calcolando tutti i suoi capitoli a pagamento. Ricordiamo che i giochi di maggior successo della serie sono Call of Duty: Warzone e Call of Duty Mobile, ovvero titoli free-to-play, il che significa che non contribuiscono al risultato dei 500 milioni, il che rende la cifra ancora più impressionante.

Questo fa di Call of Duty il secondo franchise di videogiochi più venduto fino ad oggi, in base ai numeri condivisi più di recente. Anche se Mario è ancora molto avanti (900 milioni), la serie di sparatutto ha superato Tetris, Pokemon e Grand Theft Auto.

Il più recente successo di Activision è Call of Duty Black Ops 6, si tratta del lancio migliore della serie. Inoltre, Activision ha svelato la data della Stagione 1 e "una quantità colossale di contenuti gratuiti".