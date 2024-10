Horizon Zero Dawn Remastered ha ottenuto ottimi voti dalla stampa, nonostante il dibattito sulla sua utilità

Alla fine, come emerso anche dalla nostra recensione di Horizon Zero Dawn Remastered , il lavoro svolto Nixxes è encomiabile , perché il remaster fa precisamente quello che è chiamato a fare, nel migliore dei modi.

L'argomento sull'effettiva necessità di un remaster di un gioco relativamente recente e ancora decisamente al passo coi tempi, dal punto di vista tecnico, è presente in quasi tutte le recensioni prese in esame, tuttavia questo è un argomento che difficilmente si colloca poi all'interno di una valutazione organica, visto che questa deve prendere in considerazione altri elementi più specifici.

Voti decisamente alti

Nel complesso, la valutazione è molto positiva e il Metascore attuale, ovvero la media ponderata effettuata dall'aggregatore Metacritic sui voti emersi finora, è di 85 su 100.

Vediamo dunque un elenco dei primi voti raccolti finora da Metacritic da parte di varie testate internazionali:

Hobby Consolas - 95

GamersRD - 95

Player 2 - 91

GamingTrend - 90

Press Start Australia - 90

GamingBible - 90

Meristation - 90

PlayStation Universe - 90

Gaming Nexus - 90

CGMagazine - 90

GameSpew - 90

Areajugones - 90

But Why Tho? - 85

Multiplayer.it - 85

Vandal - 85

PSX Brasil - 80

Push Square - 80

WellPlayed - 80

GLHF - 80

TechRadar Gaming - 80

Checkpoint Gaming - 80

The SixthAxis - 80

Metro GameCentral - 80

Gameblog.fr - 80

IGN Adria - 80

TheGamer - 70

Più o meno, tutti concordano sul fatto che si tratti si un lavoro tecnicamente ineccepibile, che rende più attuale un gioco già molto positivo in partenza, migliorandolo dal punto di vista della grafica e limando anche alcuni elementi del gameplay.

Il discorso più critico che viene mosso a Horizon Zero Dawn Remastered, come detto prima, è il dubbio sul fatto che un'operazione del genere abbia veramente senso nel mercato attuale, oltre al fatto di sacrificare la creatività e l'originalità a favore di un'impresa a basso rischio e sicuro ritorno economico, semplicemente riscaldando una minestra già ben nota.

Tuttavia, non sono elementi che risultano facilmente utilizzabili come elemento di valutazione in sede di recensione, evidentemente, motivo per il quale l'operazione non viene affatto penalizzata e viene anzi alla fine approvata in maniera unanime dalla stampa.