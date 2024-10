Call of Duty: Black Ops 6 è da record: lancio migliore della serie e rapido incremento di abbonati a Game Pass

È stato il CEO di Microsoft in persona, Satya Nadella, a riferire i dati impressionanti di Call of Duty: Black Ops 6, che a quanto pare ha fatto registrare il lancio migliore della serie, oltre ad aver portato a un notevole incremento di abbonati a Game Pass.

Evidentemente non è ancora il momento per i numeri precisi, ma quella di Nadella intanto è una prima anticipazione degli annunci che arriveranno nei prossimi giorni a raccontare meglio il successo di Call of Duty: Black Ops 6, almeno per quanto riguarda questo primo periodo successivo al lancio.

Il CEO di Microsoft ha definito il lancio di Call of Duty: Black Ops 6 quello "più grande di sempre per un Call of Duty", ma non sappiamo ancora se riguarda la quantità di copie vendute o, più probabilmente, la quantità di giocatori online registrati.