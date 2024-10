Circa la metà dei giocatori Xbox USA ha giocato a Call of Duty nella settimana di lancio di Black Ops 6

L'analista Matt Piscatella, che si occupa di raccogliere ed elaborare i dati del mercato dei videogiochi USA per la compagnia Circana, ha dato una piccola ma determinante anticipazione su quanto accaduto nella settimana di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 sul territorio: circa il 50% dei giocatori Xbox ha giocato a Call of Duty, per un aumento di circa il 50% rispetto alla settimana precedente. Il che non significa che tutti hanno giocato al nuovo capitolo, ma un gran numero probabilmente sì, visto che è la prima volta che viene diramato un dato del genere, evidentemente considerato eccezionale, come del resto lo è la diffusione della serie sulla piattaforma.