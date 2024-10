Monster Hunter Wilds ha un'opzione per chi soffre di aracnofobia che trasforma i mostri in gelatine

Ad esempio nelle Piane Ventose, il bioma presente nella beta aperta di Wilds, sono presenti dei mostri-ragno (il termine esatto è Temnoceran) di piccola taglia. Ebbene attivando l'opzione sopracitata il loro aspetto cambia in maniera drastica, diventando una sorta di blob gelatinosi che strisciano per terra.

Come altri giochi recenti, anche Monster Hunter Wilds includerà un'opzione pensata per chi soffre di aracnofobia , ovvero il terrore incontrollato per i ragni. Nello specifico questa opzione non elimina dal gioco i mostri con sembianze aracnoidi, chiaramente sarebbe impossibile e insensato, ma ne modifica drasticamente l'aspetto.

Addio ragni, benvenute gelatine striscianti!

Come possiamo vedere nell'immagini qui sotto, il cambiamento dal punto di vista estetico è drastico e anche un po' bizzarro, ma sicuramente efficace e dovrebbe risolvere del tutto il problema. Sicuramente meglio della pigra soluzione utilizzata per Call of Duty: Black Ops 6 che trasforma dei zombi-ragno in una sorta di torsi sospesi a mezz'aria semplicemente eliminando le gambe.

Alcuni mostri prima e dopo aver attivato la modalità anti-aracnofobia

Interessante notare che l'opzione afferma che "modifica l'aspetto di alcuni mostri piccoli e fauna endemica", il che sembrerebbe escludere dall'equazione i mostri di taglia grande, risolvendo solo in parte il problema. Infatti, sappiamo per certo che in Monster Hunter Wilds esiste almeno un esemplare di mostro grande di tipo Temnoceran, il Lala Barina. A questo punto non ci resta che attendere per sapere di più.

