Meta sfida Google con un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale

Da assistenti vocali a veicoli a guida autonoma, l'IA sta plasmando il futuro in modi che prima erano inimmaginabili. Ora Meta, la società madre di Facebook e Instagram, si prepara a entrare in competizione con Google con un motore di ricerca basato sull'IA.

Secondo un recente report di The Information, Meta starebbe lavorando a un motore di ricerca che sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire riassunti di eventi attuali all'interno del suo chatbot. Ma vediamo più nel dettaglio in cosa consiste.