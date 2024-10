Il treno di The Legend of Zelda sarà a Lucca Comics & Games, vediamo quando

Nintendo ha annunciato che il treno di The Legend of Zelda sarà a Lucca Comics & Games, per la precisione il regionale con la livrea dedicata a Tears of the Kingdom potrà essere ammirato il 30 ottobre, dalle 10.00 alle 14.00, presso il binario 1 della stazione di Lucca.

Dopo la tappa a Napoli per il Napoli Comicon, il treno regionale più seguito d'Italia non poteva ovviamente mancare l'appuntamento con Lucca Comics & Games, dove per l'occasione sarà al centro di alcuni eventi speciali che lo vedranno assoluto protagonista.

Le prime 150 persone che si presenteranno al binario 1 della stazione di Lucca con il biglietto gratuito (quello delle 10.00 è esaurito, ma è ancora possibile prenotare quello delle 11.00), avranno infatti la possibilità di partecipare a uno speciale meet & greet con Davide Vix e PlayerInside.