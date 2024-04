Il treno di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà a Napoli per un evento gratuito

I biglietti sono a numero limitato: ci sono solo 120 posizioni aperte . Chi riesce a ottenere un posto potrà salire sul treno e partecipare a un meet & greet per incontrare il content creator GiosephTheGamer e gli illustratori Wallie e Gioquasirosso. Gli artisti metteranno a disposizione anche due speciali illustrazioni dedicate ai protagonisti Link e Zelda, realizzate esclusivamente per questa occasione. Le stampe ufficiali delle due opere, prodotte in edizione limitata secondo gli iconici stili degli artisti citati, verranno distribuite nel corso dell'evento a tutti i partecipanti che si saranno regolarmente registrati.

Nintendo Italia e Regionale di Trenitalia sono pronti a dare il via a un evento dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il treno di Zelda, che sarà presente a Napoli il 26 aprile , al binario 12 della stazione di Napoli Centrale

Il treno di The Legend of Zelda e l'evento del COMICON di Napoli

Avete avuto modo di vedere il treno dal vivo?

Ricordiamo che il treno di The Legend of Zelda è della linea Rock ed esibisce una livrea dedicata. Il viaggio del treno è iniziato il 13 dicembre e ha viaggiato per l'Italia in molteplici location che sono state scelte per la loro somiglianza con le aree presenti a Hyrule, il mondo di The Legend of Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

Parlando ancora di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il gioco sarà al centro di un panel dedicato al COMICON di Napoli (che ricordiamo si terrà presso la Mostra d'Oltremare dal 25 al 28 aprile). L'evento avrà luogo il 25 aprile e alle 16:00 sul palco di Hyperstage (padiglione 5) sarà possibile vedere proprio GiosephTheGamer, Wallie e Gioquasirosso.

I creativi discuteranno del loro rapporto con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e mostreranno le opere che sarà poi possibile ottenere il 26 aprile sul treno.

Vi ricordiamo anche che Red Bull al COMICON di Napoli collabora con Nintendo, Moonryde e offre una figurina esclusiva.