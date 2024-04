Red Bull al COMICON di Napoli collabora con Nintendo, Moonryde e offre una figurina esclusiva

A collaborare con Red Bull c'è nientemeno che Nintendo . La grande N permetterà agli appassionati di videogiochi in visita al COMICON Napoli di esplorare un'area dedicata a Nintendo Switch Sports. Potremo metterci alla prova in realistiche sfide a sport come calcio, tennis e pallavolo in compagnia.

Moonryde e Red Bull

Dario "Moonryde" Ferracci

Non ci sarà solo Nintendo però, in quanto Red Bull collabora anche con Dario "Moonryde" Ferracci, il noto creatore di contenuti. Ferracci sarà presente nel pomeriggio di sabato 27 aprile e darà la propria disponibilità per un meet & greet: i fan potranno richiedere autografi e scattare foto insieme all'uomo.

Red Bull ha inoltre realizzato una figurina in edizione limitata dedicata proprio a Moonryde, per la sua partecipazione al COMICON Napoli. Per poterla ottenere sarà necessario raggiungere lo stand e acquistare una lattina Red Bull. Si tratta di un contenuto esclusivo per l'occasione e non sarà possibile ottenerlo in altri luoghi o momenti.

Diteci, avrete modo di partecipare al COMICON di Napoli?

Parlando invece sempre di Moonryde, ricordiamo che al Red Bull Street Streamer - Adventure Quest Moonryde ha affrontato la montagna in diretta.