Red Bull Street Streamer - Adventure Quest: Moonryde ha affrontato la montagna in diretta

Questo fine settimana è andato in onda il Red Bull Street Streamer - Adventure Quest, un evento che ha avuto luogo sulla vetta di Madonna di Campiglio. Si è trattato di una maratona live "survival" del content creator Moonryde che ha affrontato la montagna in diretta insieme alla community che lo ha aiutato a prendere decisioni su come affrontare le sfide ad alta quota.

Moonryde ha raggiunto la prima di tre location tra vette trentine, la praterie verdi e le insidie del deserto, il tutto grazie al van appositamente attrezzato per lo streaming on the road. Il 29 marzo Moonryde ha raggiunto Madonna di Campiglio a 1600 metri di altitudine durante il Red Bull Hammers With Homies.

Ovviamente si è trattato di un evento pensato prima di tutto per gli esperti di snowboard e ha avuto luogo presso la località sciistica "La perla delle Dolomiti di Brenta". Si sono sfidati migliori snowboarder europei a colpi di trick e Jib. In totale ci sono stati 16 team provenienti da tutta Europa. Il 30 marzo vi è stata la Rail Jam mentre il 31 marzo la crew battle di slopestyle che ha avuto luogo nell'Ursus Snowpark.