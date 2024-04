Ubisoft conferma il licenziamento di altri dipendenti

Ubisoft ha confermato di aver licenziato 45 posizioni nell'ambito della sua ultima tornata di tagli. I posti di lavoro sono stati tagliati per "riorganizzare le nostre strutture centrali di Global Publishing e Asia-Pacifico" e per "migliorare la nostra efficienza collettiva".

Ubisoft ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Negli ultimi mesi, ogni team di Ubisoft ha esplorato i modi per snellire le nostre operazioni e migliorare la nostra efficienza collettiva in modo da essere meglio posizionati per il successo a lungo termine. In questo contesto, oggi abbiamo annunciato un'ulteriore riorganizzazione delle nostre strutture centrali Global Publishing e APAC per adattarle all'evoluzione del mercato con un approccio più efficiente e agile. Questi cambiamenti avranno un impatto complessivo su 45 posizioni. Non si tratta di decisioni prese alla leggera e stiamo fornendo un supporto completo ai nostri colleghi colpiti. Vogliamo inoltre condividere la nostra massima gratitudine e il nostro rispetto per i loro numerosi contributi all'azienda".