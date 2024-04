Samsung manterrà Bixby come assistente vocale e lo renderà più centrale grazie all'IA

Assistente che arranca

Samsung vuole potenziare Bixby con l'intelligenza artificiale per prepararlo per un futuro più avanzato

L'assistente vocale di Samsung, Bixby, ha debuttato nel 2017 con la serie Samsung Galaxy S8, offrendo varie funzionalità come traduzioni in tempo reale e suggerimenti per ristoranti.

Tuttavia, messo a paragone con altri assistenti più avanzati e attualmente disponibili come Google Assistant o Gemini, ha evidenziato un ritardo nelle capacità conversazionali..

Come suggerito da Choi, è questo il punto su cui Samsung vuole andare a intervenire: l'implementazione nello strumento dell'intelligenza artificiale potrebbe consentire agli utenti di "porre domande complesse e ricevere risposte dettagliate e pertinenti".

Bixby potrebbe inoltre generare contenuti su richiesta, anche se non sono state fornite chiare informazioni su come esso si presenterà una volta caricato con tutte le nuove funzionalità.