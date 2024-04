The Witcher 4 non sarà The Witcher 3 tirato a lucido: avrà nuove meccaniche ed elementi di gameplay

Stando alle parole Michał Nowakowski, CEO di CD Projekt RED, Project Polaris, il nome in codice di The Witcher 4, non sarà semplicemente un "The Witcher 3 sotto una nuova veste" grafica, ma un progetto ben più ambizioso, che introdurrà "nuovi elementi di gioco e meccaniche" mai viste nei precedenti titoli della compagnia, pur partendo dalle basi del precedente gioco della serie.

Questo perlomeno è quanto riferito Nowakowski in un recente Q&A con gli azionisti di CD Projekt RED alla domanda sui rischi creativi per il prossimo capitolo della serie The Witcher.

"Realizzare un nuovo gioco è sempre un rischio creativo, soprattutto perché cerchiamo di spingerci oltre i confini ed esplorare nuovi campi; è una cosa che non abbiamo mai fatto prima. Si tratta sicuramente di una descrizione piuttosto ampia, ma non posso entrare troppo nel dettaglio senza parlare del gioco in sé.

"Quello che voglio dire è che non dovete aspettarvi una sorta di 'The Witcher 3 in una nuova veste'; ovviamente stiamo costruendo sulle spalle di ciò che è venuto prima e su ciò che abbiamo imparato, ma aggiungeremo nuovi elementi di gioco e nuove meccaniche che non avete mai visto nei nostri giochi precedenti. Direi che fare queste cose è sempre un rischio; non si tratta solo di ripetere ciò che è stato fatto prima".