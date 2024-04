Final Fantasy 7 Remake Parte 3 è in produzione, Nomura vuole finire 'questa maratona'

Al che il Nomura risponde: "Anni fa, durante la fase di pianificazione, sapevo che tipo di impegno avrebbe richiesto un progetto come questo. Una parte di me non voleva farlo. Mi rendevo già conto di quanto lavoro sarebbe stato necessario e, una volta iniziato, non potevo gettare la spugna a metà strada. Non si può lasciare le cose in sospeso. Ora sei bloccato. È un'impresa enorme. Dal momento in cui è iniziata la produzione, volevo che finisse. Almeno ora abbiamo finalmente superato la metà".

Final Fantasy 7 Remake Parte 3: Uematsu è riconfermato

Nobuo Uematsu

"Personalmente, voglio chiudere con questa maratona di progetti", spiega Nomura prima di rivolgersi a Uematsu: "Visto che hai lavorato al primo e al secondo gioco della serie, è logico che tu debba tornare per il terzo".

"Non l'abbiamo ancora reso ufficiale", aggiunge Nomura, "ma mi piacerebbe credere che tu sia un punto fermo per il prossimo titolo.... Lo farai, vero? Ancora una volta, non si tratta di una dichiarazione o di un'offerta ufficiale. Solo un accordo tra gentiluomini, forse? Tornerai per il terzo gioco, vero?".

Per fortuna, Uematsu ha risposto: "Sarebbe un onore per me".

Nomura rivela poi: "Io e Nojima ci stiamo lavorando duramente. Siamo già pronti a partire".

Lo sviluppatore chiede poi a Uematsu se è pronto per lavorare alla Parte 3 e come pensa di superare le canzoni che ha già composto per Remake e Rebirth. Al che il compositore risponde: "Per cominciare, mi prenderò una vacanza".

Parlando di Final Fantasy 7 Rebirth: ricordiamo che un documentario in 4 parti è stato pubblicato da Square Enix.