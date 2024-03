Final Fantasy 7 Rebirth: un documentario in 4 parti è stato pubblicato da Square Enix

Square Enix ha pubblicato in queste ore un documentario in 4 parti sullo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth , che esamina numerosi aspetti del grande lavoro effettuato dai creatori di questo enorme remake, con ogni parte che si occupa di una sezione specifica dell'opera.

Quattro video per quattro aspetti di Final Fantasy 7 Rebirth

Il primo video si occupa in particolare della costruzione del mondo, come vediamo qui sotto.

"Episode One: Shaping the World" racconta proprio il processo di creazione dell'ampio mondo esplorabile, illustrando come il lavoro sia partito dalle vecchie illustrazioni e dai materiali dell'originale Final Fantasy 7.

In Episode Two: Friends of Fate, gli sviluppatori (in particolare Kitase, Kojima e Toriyama), si focalizzano sui personaggi e gli episodi della storia.

In questa sezione vengono prese in esame alcune variazioni maggiori effettuate alla narrazione, ma anche la volontà di mantenersi fedeli al materiale originale per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi e le loro relazioni, con un arricchimento ulteriore di queste.

L'aspetto relativo ai cambiamenti effettuati al mondo di gioco, ai personaggi e a varie parti della storia viene preso in esame soprattutto nell'Episode Three: New Friends and Foes.

In questo, Hamaguchi e Nomura introducono la questione delle novità introdotte e dei nuovi punti di vista inseriti all'interno di questo rifacimento. Si parla anche di Vincent Valentine e di Cid, di come questi personaggi siano stati introdotti e dei cambiamenti effettuati alla loro caratterizzazione, oltre ad altri aspetti.

Infine, Episode Four: Voicing Icons si concentra soprattutto sul doppiaggio dei personaggi.

I dialoghi parlati rappresentano un cambiamento importante introdotto in Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7 Rebirth, perché consentono di dare una nuova caratterizzazione ai personaggi e anche a tutta la narrazione del gioco.

Le scene appaiono diverse anche grazie alle voci, e i personaggi assumono una maggiore consistenza, dunque il doppiaggio rappresenta un elemento di enorme importanza, come viene raccontato in questo video dagli attori e doppiatori direttamente coinvolti.

