Stellar Blade: la demo gratuita sarà disponibile da oggi su PlayStation Store

Nel momento in cui scriviamo la pagina del download della demo di Stellar Blade non è ancora attiva, ma all'orario indicato la troverete a questo indirizzo o effettuando l'accesso al PlayStation Store direttamente dalla vostra console.

Come già anticipato dal team di Shift Up, questa versione di prova permette di giocare direttamente all'inizio di Stellar Blade fino allo scontro con il primo boss, con un tutorial che spiega le dinamiche di gioco nel mezzo. Sarà dunque possibile avere un assaggio della premessa narrativa e delle dinamiche di combattimento del titolo, che fino ad ora si è dimostrato quantomeno promettente da questo punto di vista. Gli sviluppatori hanno aggiunto anche che hanno in serbo una "sorpresa" per coloro che completeranno la demo , supponiamo un extra, come ad esempio uno dei tanti costumi alternativi per la protagonista, da reclamare nella versione completa del gioco.

A partire dalle 15:00 italiane di oggi sarà disponibile la demo gratuita di Stellar Blade, il nuovo action realizzato in arrivo in esclusiva su PS5 il prossimo mese.

Noi abbiamo già provato la demo, in attesa della recensione

Grazie alla demo di Stellar Blade potremo prendere dimestichezza con il sistema di combattimento

Se già non lo avete fatto, per ingannare l'attesa potete leggere le nostre impressioni sulla demo di Stellar Blade, che abbiamo avuto modo di provare in anticipo.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in esclusiva per PS5 a partire dal 26 aprile. Sono già aperti i preordini delle copie fisiche e digitali, con la standard edition prezzata 79,99 euro, mentre la Deluxe Edition Digitale costa 89,99 euro e include una serie di costumi ed accessori estetici, nonché dei bonus in valuta di gioco ed esperienza per la protagonista.