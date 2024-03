Rise of the Ronin per PS5 è subito in sconto poco dopo l'uscita su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Rise of the Ronin per PS5 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 80.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Trama e gameplay di Rise of the Ronin

Rise of the Ronin è un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto, da Team Ninja - noto in quanto autore di Nioh e Wo Long Fallen Dynasty negli ultimi anni-. Noi vestiamo i panni di un ronin, un guerriero senza padrone che viaggia per il Giappone in un periodo storico di grandi tumulti: sono infatti gli anni durante i quali lo shogunato Tokugawa sta raggiungendo la propria fine, in cui le coste giapponesi che per 250 anni sono state chiuse al mondo sono ora aperte dagli americani con la forza.

In termini di gameplay possiamo aspettarci una grande mappa da esplorare piena di missioni e attività, un gameplay veloce anche in fase d'esplorazione con la possibilità di salire al volo a cavallo, usare tanti viaggi rapidi, un deltaplano per planare dall'alto sui nemici e un rampino per lanciarsi verso gli edifici oppure per avere la meglio in modo unico contro i nemici. Avremo tante armi corpo a corpo e anche bocche da fuoco.