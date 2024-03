Alone in the Dark: patch disponibile con tanti miglioramenti e correzioni

In particolare, si segnala un miglioramento nello streaming dei dati per i livelli , che dovrebbe ridurre gli scatti e lo stutter che si rilevava prima nelle performance del gioco, oltre a correggere diversi crash che potevano emergere durante le partite.

La patch dovrebbe essere già disponibile per tutti gli utenti su PC, PlayStation e Xbox, con alcuni elementi legati specificamente a certe piattaforme e un blocco di soluzioni generiche per tutte le versioni di Alone in the Dark, a quanto pare.

Pieces Interactive ha pubblicato una patch di Alone in the Dark che punta ad apportare numerosi miglioramenti e correzioni al gioco, che vanno a toccare numerosi aspetti tecnici di questo dalla grafica alle performance fino a crash e problemi vari.

Una patch bella sostanziosa

Alone in the Dark è un remake totale dell'originale

Potete trovare le note dell'aggiornamento a questo indirizzo su Steam, riguardanti tutte le versioni del gioco.

In particolare, possiamo vedere che sono stati applicati cambiamenti al bilanciamento per lo shotgun ed è stato migliorato lo streaming dei livelli, in modo da ridurre lo stutter e migliorare le performance, inoltre è stata rivista e migliorata l'illuminazione in varie aree del gioco.

Per quanto riguarda gli aggiustamenti di bug, questi sono davvero notevoli e vanno dalla correzione delle gestione della memoria su Xbox che poteva portare a crash improvvisi del gioco all'aggiustamento di altri crash che potevano emergere in diverse situazioni su tutte le piattaforme.

Sono veramente tanti gli aggiustamenti effettuati in punti specifici di Alone in the Dark, molti dei quali dovrebbero risolvere eventuali blocchi in cui i giocatori potevano imbattersi in precedenza.

Si tratta insomma di un aggiornamento assolutamente importante per tutti gli utenti del gioco, disponibile già dalla serata di ieri e dunque probabilmente scaricabile ora su tutte le piattaforme. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Alone in the Dark per conoscere meglio questo interessante remake di un grande classico.