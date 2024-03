Certain Affinity: licenziamenti anche per lo studio di supporto di Halo e Call of Duty

La crisi del mercato videoludico colpisce anche Certain Affinity, con licenziamenti di massa riportati anche per lo studio che ultimamente si è occupato soprattutto del supporto allo sviluppo di Halo e Call of Duty.

Si tratta del primo taglio di personale consistente per il team nella sua storia durata finora 17 anni, un evento negativo e significativo per il team con base in Texas, che finora è sempre rimasto estremamente attivo e prolifico nonostante sia stato messo poco in luce.

Il team ha lavorato soprattutto come studio di supporto, per sostenere lo sviluppo di progetti accreditati principalmente ad altri team, ma è una specializzazione molto diffusa nell'ambito dell'industria videoludica e Certain Affinity è una sorta di autorità in questo ambito.