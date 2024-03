GTA 6 rinviato? Bloomberg smentisce ma le voci fanno crollare Take Two in borsa

Continua a tenere banco la questione di GTA 6 e del suo possibile rinvio, ma l'idea continua ad essere smentita da altre fonti, in questo caso piuttosto autorevoli trattandosi di Bloomberg: tuttavia, le chiacchiere hanno avuto un effetto concreto con il calo del valore delle azioni di Take Two in borsa.

Nonostante non ci sia nulla di ufficiale e la questione sia legata a semplici voci di corridoio, l'importanza del gioco ha fatto circolare questi rumor in maniera folle, fino a portare a un crollo del 5,2% del valore delle azioni di Take Two, cosa che peraltro dimostra ancora come l'argomento videogiochi sia ancora trattato piuttosto alla leggera dall'ambito in questione.

In verità, spiega anche Jason Schreier di Bloomberg in un nuovo articolo di approfondimento, non ci sono prove per dire che GTA 6 sia stato rimandato al 2026, perché manca semplicemente ancora troppo tempo per poterlo dire e i lavori stanno procedendo a pieno regime.