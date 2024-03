Dragon's Dogma 2: update disponibile su PC e PS5 per salvataggi e grafica, poi su Xbox

Capcom ha pubblicato l'atteso aggiornamento per Dragon's Dogma 2, teso soprattutto a risolvere elementi riguardanti salvataggi e grafica, disponibile in queste ore su PC e PS5 con la versione Xbox che arriverà nei prossimi giorni.

Non sembra essere un update particolarmente esteso ma è importante per gli utenti, soprattutto perché introduce una caratteristica la cui assenza aveva fatto alquanto discutere, ovvero la possibilità di poter avviare una nuova partita anche in presenza di un salvataggio già effettuato.



In precedenza, infatti, Dragon's Dogma consentiva un singolo slot di salvataggio e, una volta utilizzato, era impossibile avviare una nuova partita se non cancellando in qualche modo i dati dell'utente dal sistema, mentre con la patch l'opzione per una nuova partita sarà ripristinata.