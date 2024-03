Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cosplay di Spider-Gwen da shirogane_sama è sempre perfetto

Con Spider-Man che resta saldamente uno dei super-eroi preferiti dal pubblico, anche grazie alla nuova e ottima reinterpretazione nel film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, non stupisce che le cosplayer continuino a ispirarsi al brand, come vediamo con questo cosplay di Spider-Gwen da parte di shirogane_sama.

Torniamo dunque a vedere un'ottima Gwen Stacy in versione Spider-Gwen perfettamente riprodotta in questa reinterpretazione della cosplayer, che ricorda da vicino la versione del personaggio vista nel film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La serie animata ha raccolto grandi consensi dalla critica e la nuova Spider-Gwen sta conquistando ulteriori appassionati, in attesa di vedere a questo punto il terzo capitolo cinematografico di questa serie incentrata sulle avventure di Miles Morales.