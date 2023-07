Spider-Man: Across the Spider-Verse, il cosplay di Spider-Gwen da ravvcoser è splendido

Spider-Man è sempre uno dei super-eroi preferiti dal pubblico e la sua fama sembra crescere con il passare degli anni: anche la recente reinterpretazione nel film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse è stata molto apprezzata, e proprio da questa produzione vediamo questo nuovo cosplay di Spider-Gwen da parte di ravvcoser.

La nuova Gwen Stacy, particolarmente sbarazzina e sportiva nella Spider-Gwen in versione animata, è stata perfettamente riprodotta dalla cosplayer in questione, davvero in grado di richiamare da vicino la versione del personaggio vista nel recente film.

Con questo ancora disponibile in questi giorni al cinema, questo cosplay di ravvcoser capita veramente a fagiolo, dimostrando peraltro una grande capacità, da parte della ragazza, di immedesimarsi nel ruolo. In particolare la capigliatura e l'espressione ricordano davvero l'originale, così come anche la scelta dello skyline con i grattacieli posto come sfondo delle foto.

Per il resto, la cosplayer ha utilizzato un classico costume che ricalca da vicino quello del film animato, ma è soprattutto lo studio sull'acconciatura e il trucco a richiamare lineamenti e caratteristiche tipiche del personaggio visto nel film in questione, particolarmente carismatico.

Un ottimo risultato sul medesimo personaggio era stato raggiunto anche con il cosplay di Spider-Gwen da parte di Shirogane-sama proprio di recente, ma ci sono state anche tante altre interpretazioni interessanti. Per cambiare scenari e soggetti, ricordiamo anche il cosplay di Power da Cospanda.yui insieme a Meowy tratto da Chainsaw Man, oltre al cosplay di Asuka di Shirogane-sama in abito estivo da Neon Genesis Evangelion.