The Elder Scrolls IV: Oblivion, un remake potrebbe essere in sviluppo presso Virtuos

Un presunto ex-dipendente di Virtuos Games avrebbe svelato che la compagnia sta lavorando a un remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion, l'indimenticabile quarto capitolo della saga fantasy di Bethesda che uscì originariamente su PC e Xbox 360.

Il progetto è stato svelato con un post scritto direttamente dall'ex-dipendente in questione su Reddit, che è stato successivamente cancellato, ma non abbastanza velocemente da impedire il diffondersi dell'informazione in questione.

Ovviamente non può essere presa come una fonte affidabile, ma secondo quanto riferito da alcuni siti come Xfire, l'utente in questione sarebbe lo stesso che ha svelato la prima volta l'esistenza di un remake di Metal Gear Solid 3, che è stato poi confermato da Konami stessa nella recente presentazione durante il PlayStation Showcase, con l'annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Secondo quanto riferito, si tratterebbe di un "remaster/remake" di Oblivion, senza specificare meglio quale delle due definizioni si adatti maggiormente, anche se sembrerebbe tendere maggiormente ad essere un remake totale.