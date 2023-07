Phantom Blade Zero: una demo annunciata per l'action game mitologico cinese

Phantom Blade Zero avrà una demo, la conferma ufficiale è arrivata da parte del team S-GAME in occasione dell'evento ChinaJoy 2023, durante il quale l'action in terza persona cinese ad ambientazione mitologica è stato protagonista di una nuova presentazione.

In base a quanto riferito dal team, Phantom Blade Zero avrà una demo nel 2024 e avrà contenuti pari a circa 30 minuti di gioco, consentendo dunque di provarlo in maniera piuttosto estesa. In sviluppo su PC e PS5, il titolo in questione è uno dei progetti più promettenti tra quelli emersi nel corso del ChinaJoy 2023.

Contestualmente è stato annunciato anche Phantom Blade: Executioners, che pare essere una sorta di spin-off prequel in stile action in 2D a scorrimento.